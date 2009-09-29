Укрзализныця предлагает усовершенствовать льготы

«Укрзализныця» предлагает усовершенствовать порядок предоставления льгот пассажирам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр ГУДКОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отметил он, «Укрзализныця» неоднократно обращалась в Кабинет министров Украины и к отдельным министерствам с предложением о замене существующего порядка предоставления льгот адресной денежной помощью. По мнению железнодорожников, это является наиболее оправданным вариантом усовершенствования социальной защиты граждан.

«Такие изменения дадут возможность обеспечить социальные права граждан и уменьшить расходы на реализацию соответствующих программ за счет автоматизации и всестороннего контроля за предоставлением и использованием льгот. Однако до этого времени конструктивных решений не принято», - отметил А.ГУДКОВ.

По его словам, также рассматривается возможность введения электронного проездного билета для льготных категорий граждан.

Как отметил А.ГУДКОВ, с января по сентябрь этого года железные дороги в пригородном сообщении перевезли льготных категорий населения на сумму 337,5 млн. грн, при этом компенсировано облгосадминистрациями только 81,7 млн. грн. или 24% от предоставленных услуг. Задолженность составляет почти 256 млн. грн.

По Закону Украины «О железнодорожном транспорте» перевозки отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет Государственного или местного бюджетов.

Как подчеркнул А.ГУДКОВ, на сегодня ситуация с компенсациями остается критической, потому необходим комплексный подход к решению этой проблемы.