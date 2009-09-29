RMF продала свой бизнес в Украине

Крупнейшая в Польше коммерческая радиостанция RMF FM продала принадлежащие ей в Западной Украине четыре локальные радиостанции.

Как сообщили УНИАН в компании, сделка была заключена на прошлой неделе.

Покупателем стал украинский инвестор.

RMF обьясняет продажу своего бизнесса в Украине экономичиским кризисом и отсутствием прозрачных правил экономической деятельности в стране.

«Экономический риск был слишком высок, а предложение (о покупке – УНИАН) привлекательным», - отметили в компании.

При этом RMF не разглашает подробности сделки.

В тоже время, компания не исключает вхождение в украинский рынок в будущем при условии наличия интересных инвестиционных предложений.

Как сообщал УНИАН, в начале августа т.г. появилась неофициальная информация о намерениях RMF FM продать свой бизнес в Украине в связи с финасовым кризисом и сокращением рекламных бюджетов в прошлом году на 6% - до 32 млн. долл.

По данным польского издания Gazeta Wyborcza, RMF FM инвестировала в бизнес в Украине порядка 2 млн. долл. США.

Справка УНИАН. RMF FM (Радио, музыка, факты) – польская коммерческая станция – начала работу в Украине в 2005 году, купив популярную в западных регионах радиостанцию «Radio Man».

Через два года компания купила «Радио Тернополь» и получила в концессию еще две радиостанции в Ивано-Франковске и Нововолынске, рассчитывая создать всеукраинскую радиосеть. Сегодня все четыре станции работают под брендом Radio 4U.

RMF FM входит в немецкую медиакомпанию Bauer Media Group.

В 2006 году главным акционером компании стала Bauer Media Invest GmbH.

Доля компании на польском рынке во втором квартале 2009 года составила 27,4% с аудиторией 10,5 млн. человек в день.