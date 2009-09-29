НКРС приняла решение о проведении тендера

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем сегодняшнем заседании приняла решение о проведении тендера на выдачу одной лицензии на мобильную связь третьего поколения (3G, UMTS).

Об этом говорится в решении №1684 от 29.09.2009 г. № 1684 «О проведении тендера (открытого аукциона) на получение лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)», которым располагает УНИАН.

Согласно данному решению, на тендер выставляется один лот (радиотехнология в соответствии с лицензией - Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)) – лицензия на радиочастоту полосой 25 Мгц в диапазоне частот 1925-1935/ 2115-2125, 2010-2015 Мгц.

Регионом пользования радиочастотным ресурсом по лицензии являются 24 области Украины, АР Крым, м. Киев, м. Севастополь (всего 27 регионов). Срок действия лицензии – 15 лет. Минимальная стоимость лицензии составляет 400 млн. грн., претенденты должны оплатить тендерную гарантию в размере 40 млн. грн.

По данным НКРС, начальной ценой торгов „с голоса” (открытого аукциона) будет максимальная цена за лицензию (лот), которая предложена в ценовых предложениях участников торгов „с голоса” (открытого аукциона), поданных в тендерных предложениях. Конечной ценой лицензии станет цена за лицензию, предложенная в ходе торгов „с голоса” (открытого аукциона) победителем тендера.

Как сообщал УНИАН, основные претенденты на радиочастоты 3G, в частности «Астелит», «International Telecommunication Company», «Украинская Мобильная Связь», «Украинские РадиоСистемы», отмечали, что «главными целями распределения радиочастот для систем мобильной связи третьего поколения должны быть стимулирование честной и прозрачной конкуренции среди участников рынка и создание условий для расширения спектра и доступности телекоммуникационных услуг»,

Кроме того, участники рынка считали что необходимо проводить тендер на все лицензии (по данным НКРС, их может быть выдано на условиях тендера до 4-х). Хотя некоторые операторы (УМС) считают, что всего должно быть выдано 3 лицензии, учитывая доступный радиочастотный диапазон.

НКРС на своем заседании 22 сентября решила провести тендеры на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G) «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)» в конце ноября 2009 года (начало - 27 ноября 2009 года).

Всего для использования данной радиотехнологии будут выданы пять лицензий на радиочастоты, при этом одна лицензия уже была выдана «Укртелекому» без тендера ранее.

Остальные четыре лицензии для данной радиотехнологии будут выданы претендентам на радиочастоты по результатам тендеров.

Аналогичная лицензия «Укртелекому» обошлась в 2006 году по номинальной цене – в примерно 150 млн. грн. (или 30 млн. долл. по тогдашнему курсу). Некоторые операторы считают, что цена лицензий, которые будут выставлены на тендер в этом году, не должна превышать этой суммы.