Нацсовет по телерадиовещанию отсрочил оплату лицензионного сбора

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отсрочил оплату лицензионного сбора некоторым телерадиоорганизациям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, на сегодняшнем заседании Национального совета рассматривались вопросы о неоплате некоторыми телерадиоорганизациями лицензионного сбора за продолжение и переоформление лицензий.

Самыми большими должниками перед государственным бюджетом являются две телерадиоорганизации – Национальная телекомпания Украины, которая задолжала 3 млн. 346 тыс. грн., и ТРК „НБМ-Радио”, имеющая долг 2 млн. 650 тыс. грн. Задолженность других телерадиоорганизаций в среднем составляет 300 тыс. грн.

В ходе заседания члены Национального совета согласовали позицию по одинаковому подходу ко всем телерадиокомпаниям. В то же время было отмечено, что руководство Национальной телекомпании Украины и ТРК „НБМ-Радио” знало, что заканчиваются сроки действия лицензий, а следовательно, должны было бы заблаговременно аккумулировать средства для оплаты лицензионного сбора.

Член Нацсовета Татьяна ЛЕБЕДЕВА отметила то, что НТКУ, в отличие от коммерческих компаний, имеет 90% скидки в оплате лицензионного сбора, поэтому 10% стоимости, хотя это и значительные средства, должна была бы зарезервировать для обеспечения своего лицензионного вещания.

В ответ вице-президент НТКУ Михаил КОБЛЯ сообщил, что для государственной телекомпании стало неожиданностью нынешнее финансирование, которое едва покрывает расходы на заработную плату сотрудникам, оплату коммунальных и другие, необходимых для функционирования любой организации, услуг. Потому компания несколько раз обращалась в Национальный совет с просьбой отсрочить оплату лицензионного сбора, надеясь покрыть этот долг до конца текущего года за счет поступлений за распространение предвыборной рекламы.

Представитель „НБМ-Радио” Валентин МОРА объяснил, что компания аккумулировала нужную сумму, и из-за постановления Васильковского горрайонного суда Киевской области о наложении ареста на денежные средства не может использовать эти деньги на оплату задолженности.

Заслушав объяснение руководителя „НБМ-Радио”, Нацсовет дал протокольное поручение юридическому управлению подготовить обобщенные материалы о судебных делах, которые возбуждены против телерадиокомпаний, чтобы сделать заключение, может ли регуляторный орган помочь в защите прав и интересов этих ТРО.