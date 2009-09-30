УМС передала в УГЦР коды мобильных телефонов

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) передала Государственному предприятию «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) коды IMEI мобильных телефонов, зарегистрированных в сети оператора по состоянию на 01.09.2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Мы уже предоставили в УГЦР коды телефонов, выполнив требование Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС)», - отметили в пресс-службе УМС.

Как известно, до 1-го сентября 2009 года операторы мобильной связи должны были завершить формирование списков кодов IMEI мобильных телефонов в своих сетях для передачи этих списков в УГЦР, а до 30.09.2009 года подать в УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживались такими операторами по состоянию на 01.09.2009 года, для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

Такой порядок определен решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1339 от 5 февраля 2009 года „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, согласно которому коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, а также обслуживались операторами до 1 сентября 2009 года, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

Таким образом, согласно этому решению НКРС, с 1-го сентября 2009 года регистрация в сетях операторов кодов IMEI мобильных телефонов, которые ворованы, находятся в розыске, нелегально ввезены в Украину или не зарегистрированы в базе данных УГЦР, приведет к соответствующим последствиям – вплоть до отключения таких мобильных телефонов операторами сетей мобильной связи.

В то же время, как сообщили в УМС, до сих пор в компании не внедрена автоматизированная система учета кодов телефонов, т.к. УМС «уже продолжительное время ждет от НКРС технических условий», на основании которых можно было бы поставить конкретную задачу подрядчикам по разработке такой системы.

«До сих пор этих условий мы не получили», - сообщили в пресс-службе УМС.

При этом в компании считают, что база данных «может существовать только в автоматизированном электронном виде», синхронизированном со всеми участниками процесса, и иных форматов хранения, передачи и синхронизации данных «быть не может».

Как сообщал УНИАН, операторы мобильной связи обратились в НКРС с просьбой перенести сроки внедрения автоматической системы учета телефонов в сетях операторов до конца 2009 года, в связи с тем, что внедрение таких систем требует времени и денег, а пока не определены технические требования к таким системам и пр. НКРС пока не приняла решения по данным обращениям, и сейчас передача кодов IMEI легальных телефонов, зарегистрированных в базе данных УГЦР, происходит в ручном режиме.