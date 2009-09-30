ЕАSА выдало сертификат на самолеты Ан-26 и Ан-26Б

Европейское Агентство по Безопасности Авиации (Еuropean Aviation Safety Agency, ЕАSА) 28 сентября выдало Сертификат типа на грузовые самолеты Ан-26 и Ан-26Б.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. О.К. Антонова.

В сообщении отмечается, что Сертификат типа подтверждает соответствие Ан-26 и Ан-26Б с двигателями АИ-24ВТ, воздушными винтами АВ-72Т и вспомогательной силовой установкой РУ19А-300 требованиям признаваемых EASA норм летной годности FAR частей 25, 33, 35 и ТSO-с77.

«Получение Сертификата EASA в очередной раз свидетельствует о надежности и безопасности самолетов разработки АНТК им. Антонова», - сказано в сообщении.

АНТК отмечает, что выдача Сертификата EASA позволила продолжить успешную эксплуатацию Ан-26 и Ан-26Б, зарегистрированных в странах Евросоюза. В настоящее время 17 таких машин работают в авиакомпаниях Латвии, Литвы, Венгрии и Польши. По мнению эксплуатантов, они прочно заняли место на рынке легких рамповых грузовых самолетов. В частности, они широко используются для срочной перевозки почты и грузов по контракту с DHL.

Напомним, в связи с изданием постановления Еврокомиссии, согласно которому все самолеты, зарегистрированные в Евросоюзе, должны иметь Сертификат EASA, и по обращению европейских эксплуатантов Ан-26 и Ан-26Б, 18 декабря 2006 г. АНТК им. Антонова подал заявку на проведение валидации, т.е. одобрения первичного сертификата типа на эти самолеты, выданного Госавиаадминистрацией Украины в 2001 г. Работы проводились при поддержке Госавиаадминистрации Украины и Авиарегистра Межгосударственного авиационного комитета.

Справка УНИАН. Самолет Ан-26 (по кодификации НАТО: Curly — «Вьющийся») — военно-транспортный самолет, разработанный в АНТК им. О.К. Антонова. Он является модификацией исходной модели Ан-24. Благодаря большой ширине проема грузового люка (2,4 м) и установке специальной трап-створки возможна удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля, что значительно ускоряет и облегчает погрузочно-разгрузочные работы.

Ан-26 (двухмоторный турбовинтовой высокоплан с однокилевым оперением и хвостовым грузовым люком) оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ и одним дополнительным реактивным РУ-19А-300, установленным в правой гондоле основного двигателя. В Китае выпускается Y-14, подобный Ан-26, но без лицензии.

За характерный звук работающих двигателей получил прозвище «Гадкий утенок».

В настоящее время также эксплуатируется пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек.