«Укрзализныця» будет реформирована в акционерное общество «Зализныци Украины».

Об этом сообщил председатель профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим ТКАЧЕВ в рамках V Региональной конференции профсоюзов транспортников, сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской железной дороги.

Он отметил, что первый этап предусматривает реорганизацию «Укрзализныци» в концерн «Зализныци Украины», а через три года планируется создать акционерное общество с таким же названием.

«Создание концерна позволит сохранить структурные подразделения «Укрзализныци», как юридического лица, и даст им возможность работать с учетом региональных особенностей, а на втором этапе реформы будет создано акционерное общество», - сказал В.ТКАЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК заявил, что проект реформирования железнодорожной отрасли будет обнародован в ближайшее время.

М.КОСТЮК отметил, что, по мнению железнодорожников, весь производственно-технологический комплекс отрасли должен остаться в составе государственного концерна с существующей региональной формой управления, которая является наиболее эффективной. Однако, по словам гендиректора ведомства, реформирование невозможно без внесения изменений в ряд законодательных актов. В частности, в Закон Украины «О железнодорожном транспорте», принятый в 1996 году, некоторые положения которого не отвечают современным требованиям рынка. Изменения позволят начать успешное реформирование отрасли и тем самым повысить ее конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов.

Кроме того, М.КОСТЮК заметил, что параллельно с этим специалисты «Укрзализныци» продолжают тщательным образом изучать опыт стран, которые уже прошли путь реформирования, чтобы избежать ошибок и избрать наилучший план действий.