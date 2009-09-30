Участие УМС в конкурсе на 3G зависит от разъяснений конкурсной комиссии

Участие оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) в конкурсе на получение лицензии на мобильную связь третьего поколения (3G UMTS), который объявила Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС), будет зависеть от разъяснений конкурсной комиссии относительно условий тендера.

Об этом говорится в официальном комментарии УМС, поступившем в распоряжение УНИАН.

В комментарии, в частности, отмечается, что внедрение стандарта UMTS является для УМС «одним из стратегических приоритетов», но участие в данном конкурсе будет зависеть от разъяснений, которые компания «ожидает от конкурсной комиссии» относительно условий тендера, а также механизма передачи частот под стандарт UMTS от спецпользователей.

В УМС считают «ключевым моментом» экономическую составляющую и сроки окупаемости вложенных инвестиций, т.к. «развертывание сети UMTS достаточно капиталоемкий проект, а массовый спрос на услуги 3G еще предстоит формировать».

«Поэтому мы будем анализировать ситуацию именно в этом контексте», - говорится в комментарии.

Кроме того, в УМС отмечают, что выдача лицензий на связь третьего поколения определяет перспективу каждой компании, как минимум, на ближайшие 10-15 лет, компании должны иметь возможность планировать свои инвестиции на будущее.

В связи с этим, отмечается в комментарии, «важно обеспечить максимальную прозрачность конкурса и одинаковые условия на старте». В частности, «необходимо понимать», когда и через какие интервалы времени будут проводиться следующие конкурсы, сколько всего будет лицензий, какими частотами они будут обеспечены.

«Тогда каждый оператор сможет решить для себя, когда и за какую лицензию он будет бороться», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября НКРС приняла решение о проведении тендера на выдачу одной лицензии на мобильную связь третьего поколения (3G, UMTS). На тендер выставляется один лот (радиотехнология в соответствии с лицензией - Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)) – лицензия на радиочастоту полосой 25 Мгц в диапазоне частот 1925-1935/ 2115-2125, 2010-2015 Мгц.

Регионом пользования радиочастотным ресурсом по лицензии являются 24 области Украины, АР Крым, г. Киев, г. Севастополь (всего 27 регионов). Срок действия лицензии – 15 лет. Минимальная стоимость лицензии составляет 400 млн. грн., претенденты должны оплатить тендерную гарантию в размере 40 млн. грн.