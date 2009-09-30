«Укравтодор» в этом году выплатит около 7 млрд. грн.

«Укравтодор» в 2009 году выплатит около 7 млрд. грн. по долговым обязательствам.

Об этом сообщил сегодня в комментарии УНИАН глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

По его словам, в этом году государственные гарантии, предоставленные «Укравтодору», еще не использованы до конца. «С учетом вексельной схемы у нас еще остается 2,3 млрд. грн.», – сказал он.

В.ГУРЖОС сообщил, что ведомство постоянно ведет переговоры о привлечении кредитов с целой группой финансовых инвестиционных учреждений. «Рынок начал двигаться, появились позитивные сигналы, и надеюсь, что привлечем (кредиты – УНИАН). Но самое приятное, что украинские банки сейчас ведут с нами переговоры относительно возможности финансирования под госгарантии. Особенно те банки, которые получили рефинансирование от НБУ», – отметил В.ГУРЖОС.