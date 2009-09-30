ДЖД за 8 месяцев сэкономила свыше 16 млн. грн.

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 8 месяцев 2009 года благодаря внедрению энергосберегающих технологий и жесткому контролю над расходами энергетических ресурсов сэкономила 16,863 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, значительной экономии средств удалось достичь за счет регулярного анализа энергопотребления и организационно-технических мероприятий, в частности, за счет сокращения парка тепловозов и электровозов, повышения производительности использования маневровых локомотивов, ремонта колей, снижения расходов дизельного топлива за счет модернизации тепловозов системами конденсаторного пуска, отмены долговременных энергоемких ограничений скорости движения поездов и пр.

По словам специалистов, в условиях постоянного удорожания топливно-энергетических ресурсов программа энергосбережения становится приоритетом в хозяйственной деятельности предприятия.