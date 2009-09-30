ЮЗЖД будет принимать тюки весом cвыше 10 кг только через багажные отделения

С 1 октября 2009 года на Юго-Западной железной дороге изменяется порядок оформления услуги «экспресс-передача»: оформить «экспресс-передачу» весом от 10 до 20 кг можно будет только через багажные отделения железнодорожных вокзалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Тюки весом до 10 кг граждане могут передать по собственному желанию как через багажное отделение, так и через работников вокзалов и начальников поездов.

Согласно сообщению, стоимость услуги не изменяется. До 1 кг – 15-20 грн., до 3 кг – 20-25 грн., до 10 кг – 30-35, до 20 кг – 40-45 грн. Оформить «экспресс-передачу», как и раньше, можно только на поезда и электропоезда повышенного комфорта формирования Юго-Западной железной дороги, которые курсируют по территории Украины.

Напомним, до этого большие тюки весом 10-20 кг можно было непосредственно передавать через соответствующих работников железнодорожного вокзала.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2009 года багажное отделение вокзала станции Киев-Пассажирский работает на станции Киев-Товарный по адресу: г. Киев, ул. Федорова, 32.