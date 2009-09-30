«Укравтодор» предлагает развивать скоростные автодороги

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") предлагает развивать скоростные автомобильные дороги в Украине.

Об этом говорится в разработанном ведомством проекте Закона Украины «О скоростных автомобильных дорогах», направленном на согласование в различные министерства. Текст документа размещен на сайте «Укравтодора».

Стоимость строительства сети скоростных автомобильных дорог составит, по данным «Укравтодора», около 300 млрд. грн. При реализации положений отмеченного законопроекта будет построено ориентировочно 7075 км скоростных автомобильных дорог.

Расчетная скорость движения автомобильных дорог назначается в зависимости от рельефа местности: на равнинной местности – 150 км/час., на холмистой местности – 120 км/час., в горной местности – 100 км/час.

В частности, предлагается развитие таких дорог по оси запад-восток Украины: граница (Краковец) – Львов – Житомир – Киев – Харьков (развитие пан-европейского международного транспортного коридора (МТК) №3) – ориентировочно 965 км. (в т.ч., 162 км проектируется и строится на условиях концессии); украинско-венгерская граница (Косино) – Винница – Днепропетровск – Донецк – украинско-российская граница (Изварино) (развитие пан-европейского МТК № 5, “Большой шелковый путь”) – ориентировочно 1320 км.; украинско-румынская граница (Измаил) – Белгород-Днестровский – Одесса – Николаев – Херсон – Скадовск – Мелитополь - Мариуполь – украинско-российская граница (Новоазовск) (“Черноморская окружная автомагистраль”) – ориентировочно 880 км. Скоростные автомобильные дороги по оси север – юг: украинско-польская граница (Рава-Русская) – Львов – Ивано-Франковск - Черновцы – украинско-румынская граница (Порубне) – ориентировочно 310 км.; украинско-белорусская граница (Н. Яриловичи) – Чернигов – Киев – Умань – Одесса – ориентировочно 707 км. (в т.ч. 250 км в основном построено); украинско-российская граница (Щербаковка) – Харьков – Новомосковск – Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Симферополь – Севастополь – ориентировочно 810 км. (в т.ч. 110 км построено).

Также к автобанам предлагается отнести соединительные скоростные автомобильные дороги: Большая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева – ориентировочно 217 км (проектируется и строится); Киев – Винница – ориентировочно 160 км.; Киев – Смила – Кривой Рог – Новая Каховка – Красноперекопск – Симферополь – ориентировочно 720 км.; Винница – Первомайск – Николаев – ориентировочно 370 км.; Днепропетровск – Николаев – ориентировочно 300 км.; Каланчак – Джанкой – Феодосия – Керчь – ориентировочно 320 км.

По данным «Укравтодора», для строительства будут привлекать под государственные гарантии мощные строительно-инвестиционные компании для строительства звеньев скоростных автомобильных дорог, в т.ч. на принципах концессии и государственно-частного партнерства. Источниками финансирования строительства сети скоростных автомобильных дорог могут быть средства концессионеров, кредиты Международных финансовых организаций и кредиты в рамках помощи Украине правительств развитых государств.

Как отмечают в ведомтсве, строительство дорог необходимо для развития транзитного потенциала Украины. На сегодня в Украине есть только 280 км скоростных автомобильных дорог, которые удовлетворяют все международные нормы. Это автомагистраль Киев-Борисполь и, на отдельных участках, дорога Киев-Одесса.

Справка УНИАН. Наличие дорог 1-й и 2-й категорий в Украине составляет 8,7%, из них только 2,2 тыс. км. построены по параметрам 1-й категории.

При этом кратчайшие пути между Западной Европой и Центральной и Восточной Азией, между Скандинавскими и Балканскими странами и между странами Адриатики и Россией проходят через Украину.

Территорией Украины проходят три международных транспортных коридора (Критские: № 3 Берлин-Киев, № 5 Триест-Львов и № 9 Гельсинки-Александрополис) и четыре транспортных коридора, которые определены правительством Украины как национальные (Черноморское экономическое содружество (ЧЭС), Европа-Азия, Балтийское море - Чорное море и Евроазиатский).

Скоростная автомобильная дорога (автострада) – автомобильная дорога, которая имеет для каждого направления движения отдельные проезжие части, разделенные разделительной полосой, ограждения на обочинах и разделительной полосе, пересекает в разных уровнях другие дороги, железнодорожные и трамвайные пути, пешеходные и велосипедные дорожки, пути прохода животных и огражденная сеткой.