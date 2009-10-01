Первые результаты отмены 13%-ого налога на импортные авто

Глава Гостаможслужбы Анатолий Макаренко 28 сентября обнародовал статистику , что после отмены 13%-ой надбавки к ввозной пошлине, с 7 сентября дополнительные поступления в бюджет в результате увеличения импорта автомобилей уже составили более 150 млн гривен, сообщает Дело..

"Мы считаем необходимым, развивать автомобильное производство в Украине, но при этом будем всячески поддерживать белый импорт автодилеров. Очень важно, чтобы на этот рынок снова не зашел серый автоимпорт, - подчеркнул глава ГТСУ.

После отмены 13%-ой надбавки Гостамслужба фиксирует оживление импорта автомобилей и показательно, что это легальный импорт с уплатой всех платежей в бюджет. Генеральный директор ВААИД Олег Назаренко отмечает, что статистика Гостамслужбы наглядно продемонстрировала справедливость аргументов, с которыми автоимпортеры пытались недопустить введение 13% надбавки.

"Мы говорили и предупреждали, что такие инициативы отдельных депутатов очень дорого обходятся государству и принесут только потери для бюджета. Так и получилось, за время действия 13% надбавки бюджет недополучил $1,5 млрд от автоимпорта по данным Гостамслужбы. Сейчас, только за 20 дней поступления уже составили дополнительно 150 млн гривен. Это самое лучшее доказательство. Полагаю, что сейчас депутатский корпус уже будет внимательнее относиться к экспериментам над законодательством господина Терехина, чтобы в будущем не допускать подобных дорогостоящих опытов над страной и бизнесом" - резюмировал Олег Назаренко.

По словам Анатолия Макаренко в 2008 г. на Киевской региональной таможне 92% автодилеров имели прямые контракты на поставки автомобилей, что свидетельствует о высокой доле белого импорта. Результаты продаж авто, по данным AUTO-Consulting, констатировали долю серого импорта в 2008 году на уровне 5% в среднем по Украине. На протяжении 2008 года доля неофициальных поставок неуклонно снижалась. В 2009 году с рынка ушло 30% серых операторов еще весной-летом. В AUTO-Consulting полагают, что тенденция сокращения неофициальных поставок автомобилей продолжится и в сезоне осень-зима.

Отметим, что и Глава Гостамслужбы Анатолий Макаренко также предвидел сокращение бюджетных поступлений после введения 13% надбавки. Еще 5 марта 2009 г. он назвал такую инициативу - "серьезным вызовом и испытанием".