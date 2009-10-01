ЮЖД открыла новый маршрут рельсового автобуса

Южная железная дорога (ЮЖД) сегодня открывает новый маршрут рельсового автобуса Смородино–Гуты–Люботин.

Об этом УНИАН сообщил представитель ЮЖД.

По его словам, обычному пассажиру проезд из одного конечного пункта в другой обойдется в 7,5 грн., студенту – вдвое дешевле.

Ранее стоимость проезда из Смородино до Харькова (с пересадкой в Люботине) составляла 9,05 грн., а от станции Гуты до Харькова – 5,60 грн. Для сравнения: стоимость проезда маршруткой от ст. Гуты до Харькова сегодня составляет 18 грн.

Справка УНИАН. Всего Южная железная дорога владеет 8 рельсовыми автобусами. Сейчас на базе локомотивного депо Смородино создается база по их ремонту.