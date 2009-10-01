Вагоностроители призывают Кабмин помочь Укрзализныце

Производители железнодорожной техники призывают правительство поддержать «Укрзализныцю» в решении проблем с закупкой подвижного состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава совета Ассоциации производителей и потребителей железнодорожной техники Анатолий ЛАШКО.

По его словам, падение объемов грузоперевозок железными дорогами и скидки, предоставляемые на перевозку отдельных видов грузов, привели к тому, что «Укрзализныця» не имеет средств для закупки подвижного состава и свернула инвестиционную программу. В результате, от такой ситуации страдает и ведомство, которое не в состоянии обновлять технику, и производители.

«Отрасль транспортного машиностроения из-за отсутствия заказов со стороны «Укрзализныци» практически парализована», – сказал А.ЛАШКО.

По его данным, за восемь месяцев текущего года железные дороги потеряли 32,3% объемов перевозок. По итогам года от падения прогнозируется недополучение почти 6,9 млрд. грн. доходов. Кроме того, за счет преференций, предоставленным металлургам, потери «Укрзализныци» составили 440 млн. грн.

Также А.ЛАШКО напомнил, что 30 сентября т.г. закончился продленный срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса (ГМК).

«Мы категорически против продления скидок», – отметил А.ЛАШКО. По его словам, если действие скидок продлят до конца года, то «Укрзализныця» недополучит еще 140 млн. грн. А ведь за эти средства ведомство могло бы обновлять подвижной состав, тем самым обеспечивая заказы для вагоностроителей.

«Если в прошлом году закуплено подвижного состава на 4,24 млрд. грн., то за восемь месяцев этого года – на 123 млн. грн., то есть менее 3%», – сообщил А.ЛАШКО.

По его данным, предприятия ассоциации в первом полугодии реализовали 4,5 тыс. грузовых вагонов, что составляет 15% от уровня прошлого года. При этом в основном вагоны пошли на экспорт.

Как отметил А.ЛАШКО, заказы «Укрзализныци» несколько улучшили бы ситуацию. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы «Укрзализныця» имела средства на обновление подвижного состава, и думаем, что наши интересы здесь совпадают с государственными», – сказал он.

В свою очередь, в пресс-службе «Укрзализныци» в комментарии УНИАН сообщили, что пока решения правительства о продлении скидок нет, поэтому с сегодняшнего дня, 1 октября, грузы ГМК перевозятся без скидок.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №710 от 24 июня 2009 года «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров №925 от 14 октября 2008 г.», срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса продлен до 30 сентября 2009 года. В частности, скидки предусмотрены на перевозку грузов ГМК: для руды во внутреннем и импортном сообщении – 8,8%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении – 13%; для известняка во внутреннем сообщении – 20%; для черных металлов во внутреннем и экспортном сообщении – 8,8%, для утиля черных металлов во внутреннем сообщении – 8,8%.

На протяжении сентября 2008 года – августа 2009 года из-за снижения тарифов железнодорожная отрасль недополучила 421,8 млн. грн.

18 сентября т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин намерен пролонгировать действие антикризисной программы для металлургической отрасли.