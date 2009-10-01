«АвтоКрАЗ» планирует выпустить 500 автомобилей

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) планирует до конца года выпустить порядка 500 автомобилей, что почти в 7 раз меньше, чем в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор холдинга Сергей САЗОНОВ.

По его словам, холдинг имеет обширный портфель заказов на специфические, связанные с изготовлением специальной техники для спецведомств, автомобили.

«До конца года мы должны изготовить и отгрузить минимум 500 автомобилей. Это полноприводные автомобили спецназначения», – сказал С.САЗОНОВ.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, до 3634 автомобиля

ХК “АвтоКрАЗ” в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже показателя 2007 года.