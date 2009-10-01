В Украине будет создана телемедицинская сеть

Сегодня подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Представительством ООН в Украине, Министерством здравоохранения Украины и компанией «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) о развитии нового телемедицинского проекта. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМС.

Согласно сообщению, этот проект «позволит поднять на новый уровень медицину в государстве, поскольку улучшит доступность высокоспециализированной медицинской помощи» для пациентов, которые проживают в областных центрах или приезжают на консультацию из отдаленных уголков Украины.

Создание телемедицинской сети, участниками которой станут областные больницы, фактически позволит предпринять первый реальный шаг на пути создания сети медицинских учреждений, которые используют телекоммуникационные технологии для предоставления своевременной и качественной медицинской помощи для жителей Украины.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, экономическая целесообразность внедрения телемедицинских систем обусловлена рациональным использованием человеческих и материальных ресурсов, минимизацией расходов на организацию консультаций и медицинской помощи в специализированных медицинских заведениях населению отдаленных регионов и сельской местности, оптимизацией количества персонала лечебно-профилактических заведений, уменьшением расходов на подготовку и повышение квалификации медицинских специалистов и др.

По его мнению, создание национальной телемедицинской консультационно-диагностической системы позволит сделать действенные шаги в направлении внедрения и развития телемедицины на основе интеграции с аналогичными системами за пределами Украины, а также «станет существенным стимулом к созданию единого информационного медицинского пространства». По словам В.ЛАЗОРИШИНЕЦА, сегодня уже сделан первый шаг - создан Государственный клинический научно-практический центр телемедицины Минзрава Украины, на который возложено научно-методическое и консультативное обеспечение процесса внедрения телемедицины.

Реализация проекта базируется на использовании новейших телекоммуникационных технологий и опыта оператора мобильной связи УМС.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,77 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,17 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.