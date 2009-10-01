Первый Ан-148, изготовленный в России, передан эксплуатанту

Сегодня в ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество» (ВАСО) состоялась церемония передачи первого серийного экземпляра самолета Ан-148-100, построенного на предприятии авиакомпании ГТК «Россия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

В сообщении отмечается, что поставка этого самолета осуществляется в рамках договора финансового лизинга на 15 лет, подписанного с лизинговой компанией ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) в августе 2007 г. Согласно контракту, авиакомпания заказала у ИФК 6 самолетов Ан-148 со сроком получения в течение 2009-2010 гг. с опционом еще на 6 машин с поставкой в 2011-2012 гг.

На церемонии передачи самолета присутствовали представители Правительства России, городских властей Воронежа, руководители предприятий-партнеров по программе.

Как подчеркнул вице-премьер-министр России Сергей ИВАНОВ, произведенный в Воронеже Ан-148-100 стал первым серийным образцом пассажирского самолета для региональных линий, сданным в эксплуатацию за последние 15 лет.

В настоящий момент ИФК сформировало портфель заказов на 110 самолетов Ан-148 различных модификаций, включая 56 твердых договоров и 54 опциона. Кроме того, ИФК заключило твердый договор на приобретение у «ВАСО» 34 самолеат Ан-148 различной модификации.

По мнению генерального директора «ИФК» Александра РУБЦОВА, у самолета большие перспективы на рынке. Потребность в самолетах семейства Ан-148 оценивается в 500-600 машин. Для обеспечения высокого спроса нужно увеличить темп производства до 45-50 машин в год.

В этот же день второй серийный экземпляр самолета Ан-148 российской сборки был передан на испытания.

По словам генерального конструктора АНТК им. Антонова Дмитрия КИВЫ, состоявшиеся события являются очень важным результатом совместной работы предприятий Украины и России в рамках программы Ан-148.

Он отметил, что Ан-148 уже освоился на региональных авиамаршрутах Украины. Работая под флагом «АэроСвита», самолет уже выполнил около 300 полетов, перевез около 13000 пассажиров. «Сегодня мы продолжаем работать над дальнейшим развитием Ан-148. «Антонов» уже приступил к изготовлению 99-местного Ан-158», - добавил он.

Справка УНИАН. Программа Ан-148 реализуется в широкой международной кооперации, с участием 214 компаний из 14 стран мира. Постройка этого самолета развернута в Украине (на ГП «Киевский завод «Авиант») и в России (на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»).

В июне 2008 года Ан-148 начал выполнять регулярные рейсы на региональных маршрутах Украины.

Ан-148 может эффективно работать в различных климатических и погодных условиях. В частности, в ходе испытаний доказана безотказность работы Ан-148 в жарком климате при температуре воздуха +40 градусов Цельсия и в условиях холода – до -52 градуса Цельсия. К числу преимуществ Ан-148 относится возможность его безопасной эксплуатации в широкой сети аэродромов, включая слабоподготовленные, галечные, грунтовые, обледеневшие и заснеженные взлетно-посадочные полосы.

На базе Ан-148 разрабатываются новые самолеты. Одним из них является Ан-158, способный принять на борт до 99 пассажиров, в отличие от 85-местного Ан-148. Потребность рынка в таком самолете на период до 2015 года оценивается в 200 единиц.