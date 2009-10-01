Кабмин направит авиапрому 102,5 млн. грн. из Стабфонда

Кабинет министров Украины направит из Стабилизационного фонда Госбюджета 102,5 млн. грн. на финансирование в 2009 году инвестиционных проектов в авиационной промышленности.

Это предусмотрено распоряжением КМУ N1151-р от 9 сентября, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, в частности, предусмотрено выделить: АНТК им. Антонова на внедрение в эксплуатацию нового регионального Ан 148-100 - 15 млн. грн, на строительство опытного образца Ан-148-200 - 55 млн. грн., на создание и строительство тренажера Ан-148 (КТС-148) – 5 млн. грн.

Также, предусмотрено выделение ГП «Ивченко-Прогресс» 25 млн. грн. на разработку и серийное производство турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) АИ-28 для перспективных модификаций самолетов.

Кроме того 2,5 млн. грн. планируется выделить «Харьковскому агрегатному конструкторскому бюро» на разработку исследовательских образцов и проведение работ по увеличению ресурса агрегатов для Ан-148.