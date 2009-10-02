Тимошенко отбыла во Львов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой во Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с состоянием реконструкции Международного аэропорта «Львов» и строительством стадиона к Евро-2012.

В первой половине дня планируется встреча премьер-министра с архиепископом Львовским Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Игорем ВОЗНЯКОМ.

После обеда Ю.ТИМОШЕНКО выступит на заседании клуба региональных лидеров IX Львовского международного экономического форума.

Также в ходе поездки премьер планирует дать интервью Львовской областной государственной телерадиокомпании и побывать на концерте всеукраинского тура «С Украиной в сердце».

Сегодня же поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.