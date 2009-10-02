«ВиДи Груп» и BLG Logistics создали совместное предприятие

1 октября в Киеве состоялось подписание договора между «ВиДи Груп» и крупнейшим европейским логистическим оператором - компанией BLG Logistics Group (Германия) о создании совместного предприятия BLG ViDi Logistics.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ВиДи Груп».

В сообщении отмечается, что главная цель деятельности совместного предприятия – строительство современного логистического центра европейского уровня в с. Калиновке Киевской области площадью 31,8 га на 15 000 машиномест. Создание нового предприятия проходит при активной поддержке Киевской областной государственной администрации.

Строительство этого центра будет осуществляться поэтапно и завершится к концу 2013 года. Сумма инвестиций составит 28,6 млн. евро.

В результате постепенного расширения терминала пропускная способность достигнет 300 000 автомобилей в год, что позволит увеличить число постоянных клиентов.

«Наша компания уже давно сотрудничает с «ВиДи Груп», которая зарекомендовала себя как надежный партнер на рынке Украины. Именно поэтому было принято решение о создании совместного предприятия, которое позволит нам укрепить свои позиции на восточноевропейском рынке» - заявил генеральный директор BLG Logistics Group Франк ШТУРМ.

Компания отмечает, что создание этого предприятия имеет большое значение не только для автомобильного бизнеса, но и для экономики Украины в целом. Благодаря деятельности нового предприятия в Киевской области будет создано более трехсот новых рабочих мест. Кроме того, прогнозируется, что в бюджеты разных уровней от деятельности нового совместного предприятия будет поступать не менее 20 млн. грн. налоговых отчислений в год. А благодаря деятельности логистического терминала отчисления автоимпортеров в бюджет страны составят около 2 млрд. грн. в год.

«Мы стремимся предложить своим клиентам европейский уровень сервиса в сфере логистики, это позволит им не только сократить издержки, но и значительно сэкономить свое время» - подчеркнул глава правления «ВиДи Груп» Виталий ДЖУРИНСКИЙ.

Справка УНИАН. BLG Logistics Group – в лице логистического подразделения BLG Automobile Logistics – предлагает комплекс логистических услуг новых и б/у автомобилей. Логистическая сеть компании располагает портами и автотерминалами в ключевых стратегически важных точках грузопотоков. Автопарк компании составляет порядка 450 автовозов и 7 барж. Оборот автомобилей компании BLG Group в 2008 году составил более 5,7 млн. единиц. Также компания BLG Logistics владеет собственным ж/д транспортом для доставки автомобилей.

«ВиДи Груп» - группа предприятий, основанная в 1994 году Виталием ДЖУРИНСКИМ. В состав «ВиДи Груп» входит около 40 предприятий. Оборот компании в 2008 году составил 1,59 млрд. грн.