И.о. гендиректора Полтавского тепловозоремонтного назначен Грищенко

Решением Наблюдательного совета Полтавского тепловозоремонтного завода исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен Владимир ГРИЩЕНКО. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

По предоставленной информации, гендиректор завода Валерий СЫЧЕВ уволен по собственному желанию. Он руководил предприятием 9 месяцев.

В.ГРИЩЕНКО назначен сроком на 2 месяца, до проведения внеочередного общего собрания акционеров. До данного назначения он был членом дирекции, техническим директором предприятия.

Напомним, Наблюдательный совет Полтавского тепловозоремонтного завода 12 декабря 2008 г. освободил от обязанностей генерального директора Петра МАРЦУНА, назначив вместо него Валерия СЫЧЕВА.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% запасов производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.

2007 год завод закончил с убытком 7,771 млн. грн., увеличив чистый доход на 0,15%, или 0,278 млн. до 191,348 млн. грн. по сравнению с 2006 годом.

76,27% завода принадлежит закрытому акционерному обществу "Внешторг" (г. Харьков).