Компания iLand получила статус Authorised Apple Reseller

Компания iLand первой в Украине получила статус Authorised Apple Reseller у официального дистрибьютора Apple в Украине, компании ERC. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, iLand первой в Украине выполнила все требование Apple и сдала необходимые экзамены. При этом программа авторизации едина для всей Европы, и она требует от компании наличия нужного количества квалифицированного персонала.

Впервые за всю историю работы Apple в Украине авторизация предполагает включение украинских партнеров в международную сеть (что будет отражено на сайте Apple). Кроме того, это означает запуск студенческих и образовательных программ, возможность из Украины заказывать специальные конфигурации, расширенная гарантия и другие активности, которые являются частью работы Apple в мире, но до сих пор не реализовывались в Украине.

Справка УНИАН. Компания Apple (США) – один из ведущих производителей в мире в области ИТ и телекоммуникаций.

iLand (г. Киев) - авторизованный дилер Apple в Украине, работает с 1999 года. Специализация – весь модельный ряд продукции Apple, а также вся необходимая техника для компьютерного дизайна, фотографии, графики, видеомонтажа и пр.