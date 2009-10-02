"Инком" объединил школьные библиотеки Луганской области

Компания "Инком" объединила в единое информационное пространство сеть школьных библиотек Луганской области. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, основной целью проекта по созданию единого информационного пространства сети школьных библиотек Луганской области стало осуществление доступности информационных и библиотечных ресурсов для всех участников образовательного процесса. Созданная в результате проекта централизованная медиатека образовательных информационных ресурсов и предоставление свободного и равного доступа к ней гарантированно повысит качество образовательного процесса, предоставит возможность вести совместную деятельность по разработке учебных материалов и делиться опытом на расстоянии.

В рамках проекта на базе Луганского областного института педагогической переподготовки учителей создан Региональный информационно-ресурсный центр, содержащий централизованный архив электронных документов и оснащенный централизованным информационно-поисковым аппаратом (медиатека создана на базе серверов PrimeServer с процессорами Intel(r) Xeon). В ходе создания ресурсного центра права по наполнению медиатеки делегированы как отдельным учебным учреждениям, так и районным научно-методическим центрам. С целью обеспечения свободного доступа к учебным материалам на базе учебных учреждений внедрены распределенные точки доступа к информационным ресурсам - Школьные информационно-ресурсные центры. Для продуктивной работы на базе школьных библиотек Луганской области компания "Инком" предоставила библиотечные комплекты в составе персональных компьютеров PrimePC Tini, МФУ и коммутатора.

Справка УНИАН. Компания "Инком" (г. Киев) работает на рыке интеграции ИТ-рынка Украины, имеет 30 филиалов в крупнейших городах на всей территории страны.