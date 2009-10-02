Новым председателем Набсовета «Укртелекома» избран Гончар
12:06, 02 октября 2009Транспорт/Связь
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Замминистра транспорта и связи
Заместитель министра транспорта и связи Украины - глава Государственной администрации связи (Госсвязи) Николай ГОНЧАР избран новым председателем Наблюдательного совета ОАО «Укртелеком».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госсвязи.
Согласно сообщению, такое решение принято 29 сентября 2009 года Наблюдательным советом ОАО «Укртелеком».
До этого НС компании возглавлял заместитель председателя ФГИУ Олег ШМУЛЯР. Н.ГОНЧАР не входил в состав НС.
Справка УНИАН. «Укртелеком» - монополист на рынке местной телефонной связи (более 10,3 млн. абонентов), оказывает услуги мобильной связи (более 320 тыс. абонентов) и доступа в Интернет.
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