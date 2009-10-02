Новым председателем Набсовета «Укртелекома» избран Гончар

Заместитель министра транспорта и связи Украины - глава Государственной администрации связи (Госсвязи) Николай ГОНЧАР избран новым председателем Наблюдательного совета ОАО «Укртелеком».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госсвязи.

Согласно сообщению, такое решение принято 29 сентября 2009 года Наблюдательным советом ОАО «Укртелеком».

До этого НС компании возглавлял заместитель председателя ФГИУ Олег ШМУЛЯР. Н.ГОНЧАР не входил в состав НС.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - монополист на рынке местной телефонной связи (более 10,3 млн. абонентов), оказывает услуги мобильной связи (более 320 тыс. абонентов) и доступа в Интернет.