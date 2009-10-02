Тимошенко довольна подготовкой львовского аэропорта к Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО довольна ходом работ по подготовке львовского аэропорта к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года после смены заказчика работ по строительству взлетной полосы и терминала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, ознакомившись с информацией о ходе выполнения работ в аэропорту.

«Могу сказать, что меня удовлетворяет (ход выполнения работ – УНИАН) после смены главного заказчика, а сейчас таким является местная власть, у нас дела пошли достаточно динамично. Сегодня темп работ и организация работы меня, как руководителя правительства, удовлетворяют», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в конце ноября Украину посетит очередная делегация инспекторов УЕФА, и наверняка она также будет удовлетворена ходом работ по подготовке Львова к проведению чемпионата.

«Я уверена, что мы приятно удивим УЕФА в отношении аэропорта и будем действовать (готовить объект - УНИАН) с опережением (графика). Это значит, что Львов будет абсолютно уверено будет принимать Евро-2012. У меня в этом нет никакого сомнения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день власти Львова и области ведут совместную и результативную работу по подготовке к Евро-2012.

При этом премьер отметила, что для строительства нового терминала и новой полосы аэропорта государство выделяет более 2 млрд. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что сдача в эксплуатацию взлетной полосы и нового терминала Львовского аэропорта запланированы на ноябрь 2011 года.

«Будем делать все, чтобы сдать раньше. Но пока такой срок согласован Украиной и УЕФА», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Кабинет министров Украины передал права по управлению строительством терминала львовского аэропорта Львовской областной государственной администрации.

Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине областного центра. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов, был неоднократно реконструирован. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса «В» с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

В качестве пассажирского терминала функционирует аэровокзал на 200 пасс./ч, включая международный сектор. Общая площадь двух сооружений – 6700 кв. м.

Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь составит 39 тыс. кв. м.