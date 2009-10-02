УПЭК строит подшипниковый завод в России

Индустриальная группа "УПЭК", одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующихся в машиностроительном бизнесе, начала строительство подшипникового завода на территории Белгородской области (Российская Федерация).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЭК.

В сообщении отмечается, что в настоящее время завершена разработка проектной документации на два пусковых объекта первого этапа работ и начато строительство.

По словам директора железнодорожного дивизиона ИГ «УПЭК» Вячеслава ЮРОВА, все работы по данному проекту ведутся в соответствии со сроками, закрепленными в протоколе между железнодорожным дивизионом УПЭК и департаментом экономического развития правительства Белгородской области, который был подписан летом текущего года.

В.ЮРОВ также сообщил, что ход и перспективы реализации данного проекта были обсуждены на недавней встрече президента ИГ «УПЭК» Анатолия ГИРШФЕЛЬДА с губернатором Белгородской области Евгением САВЧЕНКО, которая состоялась в рамках прошедшего на днях в Харькове международного инновационно-инвестиционного форума "Инновации, инвестиции, Харьковские инициативы".

Согласно протоколу, подписанному железнодорожным дивизионом ИГ «УПЭК» и департаментом экономического развития правительства Белгородской области, компания планирует реализовать проект по организации производства железнодорожных подшипников в несколько этапов.

В частности, в рамках первого этапа компания планирует в текущем году подготовить корпус под организацию сборочного производства. В первом полугодии 2010 года планируется строительство еще одного корпуса под размещение производства, которое будет укомплектовано современным шлифовальным и суперфинишным оборудованием.

Как сообщалось ранее, на российском заводе планируется организовать такие производственные процессы, как твердое точение, шлифование и суперфиниширование наружных и внутренних колец, суперфиниширование роликов, изготовление сепараторов и крепежных колец, комплектация и сборка готовых изделий. Кроме того, предприятие будет обеспечивать комплексную сервисную поддержку своей продукции.

В УПЭК отмечают, что реализация российского проекта не отменяет инвестиционных планов по развитию технологических возможностей входящего в состав Индустриальной группы Харьковского подшипникового завода, одного из крупнейших в СНГ производителей подшипниковой продукции.

Справка УНИАН. Индустриальная группа "УПЭК" — один из крупнейших в СНГ поставщиков комплектующих, узлов и оборудования для железнодорожной, автомобильной, сельскохозяйственной, машиностроительной и металлургической отраслей. Потребителями продукции компании являются практически все конвейерные предприятия СНГ.

УПЭК создана в 1995 году и сегодня развивается как клиентоориентированная инженерная индустриальная группа.

Направления деятельности ИГ "УПЭК": производство компонентов для железнодорожного и автомобильного транспорта: ОАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП), ЗАО "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ), ООО «Украинская литейная компания» (УЛК); электротехника: ОАО "Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ); станкостроение: ОАО "Харьковский станкостроительный завод имени С.В.Косиора" (Харверст).

В сферу управления ИГ "УПЭК" также входит ряд других предприятий. Консолидированный объем продаж предприятий группы в 2008 году составил 1,25 млрд. грн.