С 1 октября компания ВОЛЯ увеличила объем включенной информации в самых популярных Интернет-пакетах «Гра» и «Життя», исходя из потребностей и пожеланий абонентов, выбирающих данные пакеты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в пакете «Гра» объем увеличен до 30 тыс. Мбайт, а в пакете «Життя» - до 80 тыс. Мбайт. При этом в указанных Интернет-пакетах полностью отменена тарификация трафика с ресурсов, размещенных в Дата-центре ВОЛЯ.

Как сообщила А.СИГДА, сегодня в Дата-центре ВОЛЯ, который является крупнейшим коммерческим Дата-центром Украины, сосредоточены самые популярные порталы и развлекательные сервисы, общим объемом информации более 1 петабайта. Пакеты без ограничения скорости «Гра» и «Життя» сформированы, прежде всего, с учетом потребностей абонентов, активно использующих Интернет для мультимедийных развлечений (игры, музыка, видео и т.д.).

Комментируя новое расширение возможностей Интернет-пакетов, директор по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ отметил, что компания «продолжает стратегию постоянных улучшений» и создает максимально комфортные и выгодные условия пользования услугой для своих абонентов. При этом он подчеркнул, что «все положительные изменения происходят без изменения стоимости пакетов», что позволяет абонентам компании ВОЛЯ «получать неограниченные возможности, неограниченные развлечения на неограниченной скорости», а также целый комплекс дополнительных сервисов и услуг.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года был увеличен объем бесплатной информации в пакетах «Діалог» и «Пошук». Кроме этого, все абоненты пакетов «Діалог», «Пошук», «Гра» и «Життя», своевременно пополняющие лицевые счета в течение года, получают бонусный 13-й месяц Интернета со скидкой 99% от стоимости пакета – без ограничения скорости и без ограничения использованной информации.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг - кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, а также услуги крупнейшего в Украине Дата-центра.