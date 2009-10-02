Покрытие УМС расширено на 12 новых населенных пункта Украины

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) в сентябре включил в зону радиопокрытия сети 12 новых населенных пунктов Украины. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМС.

Согласно сообщению, в период с 1 по 30 сентября 2009 года МТС-Украина, в рамках программы по улучшению качества связи и расширению зоны радиопокрытия сети, установила и ввела в эксплуатацию 49 новых базовых станций. 12 из них запущены в населенных пунктах, где ранее не было покрытия сети МТС.

Увеличение емкости существующей сети проводится как путем строительства новых, так и путем расширения действующих базовых станций. За отчетный период было построено и введено в действие 105 дополнительных стоек базовых станций, которые улучшают качество связи в густонаселенных регионах Украины.

Новые базовые станции УМС были установлены в следующих населенных пунктах: Днепропетровская обл., Петропавловский р-н, с. Осадчее; Днепропетровская обл., Петропавловский р-н, с. Хорошее; Донецкая обл., Марьинский р-н, с. Пречистовка; Донецкая обл., Старобешевский р-н, с. Каменка; Запорожская обл., г. Бердянск, с. Нововасилевка; Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Высшие Верещаки; Кировоградская обл., Онуфриевский р-н, с. Василевка; Луганская обл., г. Красный Луч, пгт. Запорожье; Луганская обл., Марковский р-н, с. Просяное; Одесская обл., Раздельнянский р-н; Херсонская обл., Каховский р-н, п. Федоровка; Черкасская обл., Драбовский р-н, пгт. Шрамковка.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,77 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,17 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.