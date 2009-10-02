В Тернополе не вышли на маршруты 25% автобусов

В Тернополе сегодня не вышли на маршруты 25% автобусов.

Как пояснил корреспонденту УНИАН председатель Ассоциации перевозчиков Тернополя Иван ЗАДОРОЖНЫЙ, такая акция неповиновения проведена в знак протеста против того, что мэрия не хотела продлить части перевозчиков соглашения.

«В 2005 году перевозчики, которые выиграли конкурс, взяли кредиты и закупили новые автобусы, и в договоре было предусмотрено, что они ежегодно имеют право на пролонгацию, если придерживаются условий соглашения. В этом же году нам предложили участие в новом конкурсе, причем речь уже шла об изменении маршрутной сети, что, в свою очередь, привело бы к уменьшению пассажиропотока, а также уменьшению количества маршрутов, в результате чего отдельные перевозчики могли понести убытки», - заметил И.ЗАДОРОЖНЫЙ.

Сегодня в 8.00 на маршруты не вышли более 50 автобусов из 226, которые ежедневно выходят на маршрут. 10 автобусов приехали под стены мэрии, где проходила сессия городского совета, остальные стояли возле дамбы в центре города, создавая неудобства на дорогах.

Около 11.30 на сессии горсовета было принято решение о пролонгации соглашений, срок которых истекает 30 ноября 2009 года, до 30 ноября 2010 года. При этом предусмотрено, что в августе 2010 года состоится новый конкурс.

Также в принятом на сессии решении предусмотрено на будущей неделе заключить между мэрией и перевозчиками социальный договор, в котором указать, что в случае отсутствия резких скачков цен на горючее перевозчики не будут повышать тарифы, также они должны обеспечить культуру обслуживания пассажиров.

После принятия этого решения автобусы отправились на маршруты.

По данным И.ЗАДОРОЖНОГО, в Тернополе услуги по перевозке пассажиров предоставляют 7 юридических и 64 физических лица.

Руководитель пресс-службы мэрии Олег УДЫЧ сообщил, что городская власть расценивает сегодняшнюю акцию перевозчиков как забастовку, проведенную без всяких предупреждений и согласований.

«28 сентября городской председатель встретился с перевозчиками и договорился, что в течение двух недель изучит вопрос возможности пролонгации соглашений. Нынешнюю же акцию мы расцениваем как нарушение базового соглашения, и к ее участникам будут приняты меры. Ведь если бы нас предупредили, то была бы возможность направить на маршруты 60 автобусов из резерва, чтобы не создавать неудобства тернополянам из-за тех, кто на маршруты не вышел», - сказал О.УДЫЧ.