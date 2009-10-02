Тарифы на ж/д перевозки для ГМК до конца года не повысят

Тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года повышаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, действие меморандума, подписанного правительством с руководителями металлургических предприятий, которым и предусмотрено неповышение соответствующих тарифов, продлено до конца года.

«Действие меморандума продлено до конца года», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет Министров намерен продолжить действие антикризисной программы для металлургической отрасли, в частности, пролонгировать действие скидок на перевозку грузов ГМК железными дорогами до конца года.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 года в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.

Правительство постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязало Минтранссвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля 2009 года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге. Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет Министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля т.г.

В соответствии с постановлением Кабмина №710 от 24 июня 2009 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров от 14 октября в 2008 г. №925» срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса был продлен до 30 сентября 2009 г. В частности, скидки предусмотрены на перевозку грузов ГМК: для руды во внутреннем и импортном сообщении – 8,8%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении – 13%; для известняка во внутреннем сообщении – 20%; для черных металлов во внутреннем и экспортном сообщении – 8,8%, для утиля черных металлов во внутреннем сообщении – 8,8%.

С сентября 2008 г. по август 2009 г. – за все время действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса – «Укрзализныця» недополучила почти 422 млн.грн. В случае продления действия постановления Кабмина до конца 2009 года железнодорожники прогнозируют убытки свыше 562 млн. грн.