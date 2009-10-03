В Гонконге построят самую дорогую в мире железную дорогу

Гонконгский участок скоростной железной дороги, которая соединит Гонконг с приграничными китайскими городами Шэньчжэнь и Гуанчжоу и начнет действовать в 2015 году, окажется самым дорогостоящим в мире в расчете на километр, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на "Саут Чайна Морнинг Пост".

По предварительным расчетам, один километр 26-километрового пути будет стоить 190 миллионов долларов, и, как предсказывают специалисты, эта цифра значительно возрастет. Для сравнения, один километр Евротоннеля (железнодорожный тоннель под Ла-Маншем) стоил 85 миллионов долларов, а недавно построенная на Тайване 345-километровая скоростная железная дорога обошлась в 44,7 миллиона долларов за километр. Невероятно высокая стоимость нового железнодорожного пути объясняется тем, что большая ее часть будет проведена под землей и под тремя горами. Строительство наземной дороги во многом бы сократило расходы, однако плотность застройки Гонконга не позволяет провести наземный путь без сноса зданий. Конечный терминал дороги будет располагаться в строящемся фешенебельном районе West Kowloon, и владельцы фешенебельных апартаментов едва ли будут рады железнодорожным путям, проходящим по земле. Большие вложения потребует и строительство самого конечного терминал площадью 140 тысяч квадратных метров. Для его постройки будет использовано около миллиона кубометров бетона и выкопано 4,5 миллиона кубометров земли, что в шесть раз превосходит объем самого высокого действующего небоскреба Гонконга IFC. По подсчетам гонконгское Бюро транспорта и жилья, в 2016 году услугами нового скоростного пути будут пользоваться 99 тысяч пассажиров ежедневно.