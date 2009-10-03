Масштабный компьтерный сбой нарушил работу британских аэропортов

Масштабный компьютерный сбой в субботу нарушил нормальную работу британских аэропортов и привел к серьезным задержкам рейсов, передает РИА "Новости" со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Сбой произошел утром в диспетчерском центре шотландского аэропорта Прествик, который осуществляет контроль трансатлантического сообщения между Великобританией и Северной Америкой.

Наиболее пострадал от сбоя крупнейший британский аэропорт - лондонский "Хитроу", где наблюдаются серьезные задержки трансатлантических рейсов - до двух часов. Также отмечены сбои в расписании в лондонском аэропорту "Гэтвик"и некоторых региональных аэропортах. Аэропорты Ирландии от сбоя не пострадали. В настоящее время специалистам удалось ликвидировать проблему, и полеты возобновляются в нормальном режиме. Аэропорты в ближайшие часы будут пытаться восстановить нормальный график полетов.