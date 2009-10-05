Сухогруз с украинским экипажем потопил греческое судно

Небольшое греческое грузовое судно затонуло 4 октября в 04:00 в Эгейском море после столкновения с сухогрузом с украинским экипажем на борту.

Об этом сообщила РИА «Новости» представитель Министерства торгового флота Греции.

"Грузовое судно "Капитан Михалис" с командой из девяти человек затонуло после того, как столкнулось неподалеку от острова Аморгос с сухогрузом "Сантана" под флагом Мальты с экипажем из 20 украинских граждан", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе спасательной операции из моря были подняты восемь членов греческого экипажа и тело еще одного моряка.

Ни один с украинских моряков судна «Santana» в результате сегодняшнего столкновения в Эгейском море с греческим судном «Captain Mihalis» не пострадал, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В то же время украинское судно «Santana» под флагом Мальты, на борту которого находились 20 членов экипажа – все граждане Украины - своим ходом, под сопровождением катера береговой охраны, прибыло в порт Сирос.

По факту морского происшествия компетентными органами Греции проводится следствие. Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Греческой Республике и МИД Украины.