"Альфа-групп" и Telenor объединят "Вымпелком" и "Киевстар"

Российская "Альфа-групп" и норвежская компания Telenor договорились об объединении своих активов, завершив многолетний конфликт, сообщает ВВС.

Стороны решили объединить свои пакеты в российском "Вымпелкоме" и украинском "Киевстаре" в новой компании VimpelCom Ltd ("ВымпелКом Лтд.").

Она зарегистрирована на Бермудских островах, ее офис будет расположен в Голландии.

"Альфа-групп" получит в новой компании 43,9% голосов, Telenor - 35,4%.

Среди основных преимуществ планируемой сделки названо разрешение всех существующих споров между компаниями.

"Стороны договорились о приостановлении всех находящихся в производстве дел по спорам между ними и о принятии мер для отзыва исков или урегулирования споров до совершения сделки. Согласованная структура управления компанией "ВымпелКом Лтд." направлена на то, чтобы значительно снизить возможность новых споров между акционерами", - говорится в совместном пресс-релизе.

В пресс-релизе также сообщается , что целью сделки является создание "лидирующего оператора сотовой связи, работающего на развивающихся рынках, обладающего значительными возможностями для роста в пределах отдельных рынков и для международной экспансии".