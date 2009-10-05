UNWTO: Полноценное восстановление туротрасли начнется в 2010 г.

Исполняющий обязанности Генерального секретаря Всемирной туристической организации (ЮНВТО - UNWTO) Талеб Рифаи считает, что полноценное восстановление туристической отрасли начнется в 2010 году. "Сейчас чувствуется только начало периода восстановления, и мы надеемся, что это осуществится в начале 2010 года", - сказал Рифаи на ассамблее ЮНВТО в Астане в понедельник, цитирует его слова РИА Новости.

По его словам Рифаи, проблемы туристической отрасли связаны как с мировым экономическим кризисом, так и с природными катаклизмами, произошедшими недавно в юго-восточной Азии, и с распространением "свиного"гриппа. Тем не менее, уже в августе этого года, по словам руководителя ЮНВТО, организация констатировала некоторые положительные изменения. В частности, при прогнозе падения отрасли на 8-9% в течение первого полугодия падение составило 7%. "Мы надеемся, что этот кризис несколько смягчится, и уже к концу года падения составит 5%, то есть 2 процентных пункта мы сможем выгадать", - сказал Рифаи. По его словам, на это указывает "небольшое улучшение в странах Европы, которые занимают более 50% в общем объеме мировых туристических услуг". "И хотя здесь положение может измениться, мы можем констатировать что внутренний туризм здесь уже улучшился на 2-3%", - констатировал и.о.генсекретаря. По его сведениям, роста в туристической отрасли добились Южная Корея, Малайзия, Кения, ЮАР и Свазиленд. "В то же время мы видим значительный спад с постепенным восстановлением в Карибском регионе и в Америке. Есть также некоторая озабоченность в отношении северной части нашего полушария, где осень всегда является активным сезоном", - заключил Рифаи.