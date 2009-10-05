Количество 3LD в домене .UA в сентябре выросло на 2,7%

По состоянию на конец сентября т.г., количество доменных имен третьего уровня (3LD) в домене .UA выросло на 2,7%, по сравнению с августом, и составило более 450,7 тыс. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба администратора домена .UA компании «Хостмастер».

По состоянию на конец сентября т.г., наибольшее количество доменных имен было зарегистрировано в домене com.ua – 154,2 тыс. имен или 36,7% от всех зарегистрированных доменных имен третьего уровня в домене .UA. Почти 25,5% от всех зарегистрированных доменных имен третьего уровня в домене .UA или 107,1 тыс. доменных имен приходится на доменные имена, зарегистрированные в домене org.ua. 9,5% или 40 тыс. доменных имен зарегистрировано в домене kiev.ua, почти 6,3% или 26,1 тыс. доменных имен – в домене net.ua, почти 4,1% или 17 тыс. доменных имен – в домене in.ua, 3,4% или 14,9 тыс. доменных имен в домене dp.ua и dnepropetrovsk.ua. На остальные домены приходится менее 1-2% от всех зарегистрированных доменных имен.

В сентябре т.г. в большинстве доменов третьего уровня наблюдалась позитивная динамика регистрации доменных имен (за исключением odessa.ua, lugansk.ua и др.). В домене com.ua в сентябре число доменных имен выросло более чем на 1,9% или на 2,9 тыс. доменных имен. В домене org.ua прирост доменных имен в сентябре составил более 2,4% или на 2,6 тыс. доменных имен.

Также позитивную динамику продемонстрировали домены: net.ua, в котором число доменных имен в сентябре т.г. выросло на 2,3% или на 0,5 тыс. доменных имен; dnepropetrovsk.ua (dp.ua) – рост на 2,5% (почти на 0,4 тыс. доменных имен). В домене kiev.ua число доменных имен в сентябре выросло на 1,4% или на 0,5 тыс. доменных имен.

Число приватных доменов второго уровня (2LD) в сентябре т.г. выросло на 1,7%, и составило по итогам этого месяца почти 8,1 тыс.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.