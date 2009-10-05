ИнАУ просит ВР не взимать с Интернет на развитие театра и кино

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) просит ВР отклонить законопроект Сергея ТЕРЕХИНА № 4764 от 03 июля 2009 г. «Об общегосударственном сборе на развитие театрального искусства и кинематографии в Украине».

Об этом говорится в письме ИнАУ в адрес руководителей профильных комитетов ВР, которым располагает УНИАН.

В письме, в частности, отмечается, что законопроект предусматривает обложение стоимости услуг, которые предоставляются локальными сетями получения и передачи данных (Интранет), и стоимости услуг, которые предоставляются глобальными сетями получения и передачи данных (Интернет) сбором в размере 1% на развитие театрального искусства и кинематографии.

В письме также отмечается, что ИнАУ совместно с УСПП уже информировала ВР о своей позиции относительно вреда, который может принести принятие указанного законопроекта, но эта позиция не была услышана и учтена, о чем свидетельствуют результаты совещания 25 сентября т.г. в комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

В частности, ИнАУ считает необоснованными аргументы относительно одиночных случаев дополнительного налогообложения предприятий Интернет-отрасли со ссылкой на мировую практику. В ассоциации подчеркивают, что уровень проникновения услуг Интернет в Украине по состоянию на 1 июля в 2009 г. составил всего порядка 5% (2 млн. 287 тыс. абонентов сети Интернет при 46 022,3 тыс. численности населения).

«Исходя из этих показателей отставания, Интернет-отрасль в Украине срочно нуждается в усилиях государства по поддержке ее развития, - говорится в письме, - а отнюдь не обложении дополнительным налогом».

Как сообщал УНИАН, законопроект № 4764 от 03 июля 2009 г. «Об общегосударственном сборе на развитие театрального искусства и кинематографии в Украине» разработан с целью господдержки театрального искусства и кинематографии. По оценке автора, «учитывая, что доходы от предоставления телекоммуникационных услуг (кабельной связи и Интернет) в 2008 году составили 3,2 млрд. грн., а валовые поступления от кинотеатрального показа, телепоказа составили около 500 млн. грн., валовые поступления от реализации видеопродукции в среднем составляют 300 млн. грн., прогнозный объем поступлений в случае принятия законопроекта, составит около 300 млн. грн».