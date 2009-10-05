Акции Telenor на торгах взлетели на 11,57%

Акции норвежского сотового оператора Telenor Group на торгах в Осло прибавили 11,57% в цене после того, как компания объявила о достижении соглашения с российской компанией Altimo, управляющей телекоммуникационными активами "Альфа-групп", об объединении совместных активов - пакетов акций ОАО "Вымпелком"и ЗАО "Киевстар G.S.M.", сообщается на сайте фондовой биржи Осло.

В частности, по состоянию на 10.07 по местному времени (12.07 мск), акции Telenor торговались на уровне 70,85 норвежских крон (8,36 евро) за акцию против 63,50 норвежских крон (7,48 евро) в пятницу, передает РИА Новости. В понедельник на бирже в Осло Telenor вошел в первую пятерку компаний, акции которых в ходе утренней сессии наиболее быстро росли в цене.

Согласно распространенному в понедельник совместному заявлению компаний, Telenor и Altimo решили создать нового оператора сотовой связи, VimpelCom Ltd. ("ВымпелКом Лтд.") на основе объединения активов. Планируется, что новая компания будет оказывать услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также в Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки и выйдет на лидирующие позиции на рынках развивающихся стран.

Как сообщают компании, сделка, в результате которой будут разрешены длительные споры между Telenor и Altimo, будет завершена к середине 2010 года. При этом компания "ВымпелКом Лтд."зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположится в Нидерландах, а сама она пройдет листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщается в пресс-релизе.

Норвежский холдинг Telenor Group работает на 13 рынках телекоммуникационных услуг Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии. Telenor Group входит в число крупнейших мировых операторов сотовой связи, с абонентской базой более 160 миллионов.

Компания Altimo специализируется на осуществлении инвестиций в телекоммуникационный сектор России, стран СНГ, Азии. Ей принадлежат пакеты акций одного из двух крупнейших российских операторов сотовой связи ОАО "ВымпелКом", третьего по величине оператора связи в стандарте GSM в России ОАО "МегаФон" (25,1%), крупнейшего оператора сотовой связи в Украине ЗАО "Киевстар G.S.M." (43,5%), крупнейшего турецкого оператора сотовой связи Turkcell (4,99%). Совокупная абонентская база компаний - объектов инвестиций Altimo составляет более 160 миллионов абонентов сотовой связи.