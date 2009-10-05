КАМАЗ возобновил работу в режиме 4-х дневки
12:39, 05 октября 2009Транспорт/Связь
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Останавливался уже 8 раз
Главный сборочный конвейер КАМАЗа и все основные и вспомогательные производственные и управленческие подразделения компании сегодня возобновили работу, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на автопредприятие.
В октябре КАМАЗ будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели до конца месяца. Часть персонала подразделений, занятых в сборке, сдаче, отгрузке продукции и агрегатном производстве будут работать в последней декаде в режиме пятидневной рабочей недели.
КАМАЗ остановил конвейер 28 сентября. Это была восьмая остановка конвейера с начала 2009 г, передает ПРАЙМ-ТАСС. В сентябре предприятие изготовило не менее 2800 машкомлектов, в том числе 2700 готовых грузовых автомобилей и шасси.
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