КАМАЗ возобновил работу в режиме 4-х дневки

Главный сборочный конвейер КАМАЗа и все основные и вспомогательные производственные и управленческие подразделения компании сегодня возобновили работу, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на автопредприятие.

В октябре КАМАЗ будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели до конца месяца. Часть персонала подразделений, занятых в сборке, сдаче, отгрузке продукции и агрегатном производстве будут работать в последней декаде в режиме пятидневной рабочей недели.

КАМАЗ остановил конвейер 28 сентября. Это была восьмая остановка конвейера с начала 2009 г, передает ПРАЙМ-ТАСС. В сентябре предприятие изготовило не менее 2800 машкомлектов, в том числе 2700 готовых грузовых автомобилей и шасси.