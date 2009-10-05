Telenor и Altimo объединяют активы Вымпелкома и Киевстара

Группа компаний Telenor (Telenor Group) и компания Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-Групп") официально заявили о достижении соглашения об объединении совместных активов – пакетов акций ОАО "ВымпелКом" и ЗАО "Киевстар G.S.M." и создании одного из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках.

Об этом говорится в сообщении компаний.

Как отмечается в сообщении, сторонами достигнуто соглашение об объединении принадлежащих им пакетов акций ОАО "Вымпел-Коммуникации" и ЗАО "Киевстар G.S.M." и создании нового совместного оператора сотовой связи – компании VimpelCom Ltd. ("ВымпелКом Лтд."), оказывающей качественные интегрированные услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе.

Компания будет развивать свою деятельность и на других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки, становясь одним из ведущих игроков отрасли в мире.

Справка УНИАН. Мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи. Абонентская база оператора на 1 августа т.г. составила 22,26 млн. абонентов. «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.

Две украинские компании - ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» входят в международную группу компаний «ВымпелКом», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ. В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек.

Услуги предоставляются под брендом Beeline и «Beeline Бизнес». Акции ОАО «ВымпелКом» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом “VIP”.