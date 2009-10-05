Altimo: Слияние Вымпелкома и Киевстара возможно

Сделка по слиянию ОАО "Вымпелком"и ЗАО "Киевстар" станет возможна только после того, как Farimex отзовет иск к Telenor на 1,728 миллиарда долларов, заявил глава компании Altimo (акционер "Вымпелкома"и "Киевстара") Алексей Резникович в понедельник на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Telenor и Altimo ранее в понедельник объявили, что договорились об объединении совместных активов - пакетов акций "Вымпелкома"и "Киевстар G.S.M." - с созданием одного из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках. В связи с этим стороны "договорились о приостановлении всех находящихся в производстве дел по спорам между ними и о принятии мер для отзыва исков или урегулирования споров до совершения сделки".

Резникович уточнил, что пока никаких переговоров с менеджментом Farimex не было. Он также сообщил, что для совершения сделки Altimo, в числе прочего, потребуется одобрение ВЭБа, в котором Altimo заложила весь принадлежащий ей пакет "Вымпелкома" при получении кредита. "Мы считаем, что это вопрос не станет препятствием для совершения сделки", - отметил при этом Резникович. Акции "Вымпелкома", принадлежащие норвежской компании Telenor, были арестованы в феврале по решению Восьмого арбитражного апелляционного суда (Омск) по иску компании Farimex, которая обвинила Telenor в затягивании сделки по покупке "Вымпелкомом" ЗАО "Украинские радиосистемы". Суд принял решение взыскать с Telenor 1,728 миллиарда долларов. Для обеспечения выплат был арестован почти весь пакет акций российского оператора, принадлежащий норвежцам: 26,6% из 29,9%. Под арест не попали только акции, которые норвежская компания держит в форме ADR.

Представители Telenor неоднократно заявляли, что Farimex связана с другим крупнейшим акционером "Вымпелкома" - Altimo, с которым норвежцы уже около пяти лет судятся в разных странах из-за разногласий при работе на украинском рынке сотовой связи.

Кассационная жалоба Telenor на решение омского суда будет рассмотрена Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа (Тюмень) в марте 2010 года. Ранее тюменский суд отклонил ходатайство норвежской компании о приостановлении исполнения решения омского суда.