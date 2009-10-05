СК «Кий Авиа Гарант» выкупит 5,06% своих акций

ПАО «Страховая компания «Кий Авиа Гарант» выкупит 5,06% собственных акций для дальнейшей перепродажи.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение принято на общем собрании акционеров компании 30 сентября.

Период выкупа акций - с 1 по 30 октября 2009 года. Компания намерена выкупить 11 639 простых именных акций номинальной стоимостью 50 грн. каждая.

По информации страховщика, на конец сентября единственным его акционером, которому принадлежало более 10%, являлось ЗАО «Киевское агентство воздушных сообщений «Кий Авиа».

Справка УНИАН. ПАО «Страховая компания «Кий Авиа Гарант» зарегистрировано в мае 1999 года.

Убыток компании по итогам 2008 года составил 311 тыс. грн.