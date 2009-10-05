В Житомире подорожал проезд в маршрутках
15:22, 05 октября 2009Транспорт/Связь
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В Житомире на 25 коп. - до 1,5 грн. - подорожал проезд в маршрутных такси.
Как сообщили УНИАН в Житомирском горсовете, соответствующее решение принято на заседании Житомирского горисполкома.
Водителям рекомендовано поднять цены на перевозку пассажиров до 2 грн., однако пока этого не произошло.
Как сообщал УНИАН, водители житомирских маршруток уже около года продолжительными акциями протеста добивались разрешения от власти поднять цены на проезд из-за подорожания бензина и запчастей.
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