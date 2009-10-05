Сегодня во Львов прибыла бельгийская экономическая делегация в составе бельгийских предпринимателей, представителей Валлонского агентства по экспорту и инвестициям, Фламандского агентства по международному предпринимательству, Бельгийского клуба спортивных технологий во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгии в Украине Марком ВИНКОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, цель визита бельгийской экономической делегации, которая будет находиться во Львове до 7 октября – способствовать сотрудничеству и обмену между Украиной, в частности городом Львов и Королевством Бельгия, в сфере экономики и подготовки к проведению футбольного чемпионата Евро-2012.

Во время пребывания во Львове состоится ряд мероприятий, в частности, информационный семинар, на котором делегацию будут приветствовать городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ и председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ. На семинаре состоятся презентации бельгийской делегации, а также презентации города Львова и области, встречи один на один с заинтересованными украинскими компаниями. Участники делегации посетят львовский аэропорт, место строительства стадиона к Евро-2012, состоятся рабочие встречи во Львовском городском совете, а также визит в бельгийскую IT-компанию «Скелия», которая работает во Львове, информирует пресс-служба.

Сегодня также состоится торжественное открытие щита с гербом Королевства Бельгия на стене Почетного Консульства Королевства Бельгия во Львове, на котором будут присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине, представители делегации, Почетный консул Королевства Бельгия во Львове Ярослав ГАРЦУЛА, представитель Министерства иностранных дел во Львове Вячеслав ВОЙНАРОВСКИЙ.