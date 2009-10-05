"АвтоКрАЗ" выпустил 190 автомобилей

Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) в январе-сентябре 2009 года выпустила 190 автомобилей, что составляет четверть объема производства за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, потребителям отгружено продукции на сумму свыше 170 млн. грн., в том числе запасных частей - на 16,5 млн. грн. Из общего объема отгруженной продукции украинским потребителям поставлено более 40%, остальное - на экспорт.

В пресс-службе отметили, что на результаты работы компании в 2009 году негативно повлиял финансово-экономический кризис: реализация заключенных контрактов была перенесена на второе полугодие. Это привело к спаду производства в первом полугодии текущего года.

В четвертом квартале компания планирует изготовить около 500 автомобилей, на которые уже сформирован портфель заказов. В основном будут собираться полноприводные автомобили специального назначения под заказ украинских и зарубежных спецведомств.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, до 3634 автомобиля

ХК “АвтоКрАЗ” в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже показателя 2007 года.