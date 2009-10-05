Два поезда начали курсировать единым составом

Скорые поезда 55/56 Сумы-Симферополь и 137/138 Кременчуг-Симферополь формирования ЮЖД на отрезке Лозовая-Симферополь в оба направления начали курсировать единым двухгруппным составом.

Об этом корреспонденту УНИАН собщили в пресс-службе ЮЖД со ссылкой на заместителя начальника ЮЖД, начальника пассажирской службы Владимира ГУЛЯЕВА.

По данным пресс-службы, основная причина этого шага – экономическая. «Населенность указанных поездов, которая, по нашим прогнозам, в октябре будет меньше, чем в тот же период год назад (в пределах 10%), недостаточна для формирования полной схемы поезда, поэтому имеется возможность их объединения. В сборном составе будет до 18 вагонов, что вполне по силам потянуть одному локомотиву. Использовать три локомотива или один – разница значительная. А по графику движения на отрезке Лозовая-Симферополь эти поезда полностью совпадают», - пояснил В.ГУЛЯЕВ.

В новом режиме поезда 55/56 и 137/138 будут ходить до 23 декабря 2009 года и с 11 января по 19 апреля 2010 года. На период новогодних и рождественских праздников, а также с приближением лета, когда пассажиропоток возрастет, они будут вновь разъединяться и курсировать по очереди – через день.