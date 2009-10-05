«ВымпелКом» приветствует объединение «с «Киевстаром»

ОАО "Вымпел-Коммуникации" ("ВымпелКом", Россия) приветствует сегодняшнее решение крупнейших акционеров компании – «Теленора» (Норвегия) и «Алтимо» (Россия) – объединить компании «ВымпелКом» и «Киевстар» под новой компанией «VimpelCom Ltd.», которая будет включена в листинг Нью-Йоркской Фондовой Биржи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе "ВымпелКома".

По мнению главного управляющего директора «ВымпелКома» Борис НЕМШИЧА, данное решение усиливает позиции ОАО «ВымпелКом» как глобального игрока в телекоммуникационной индустрии. Сделка будет иметь большую стратегическую, синергетическую и операционную ценность для обеих компаний, их акционеров и клиентов.

Как сообщили в «ВымпелКоме», свою поддержку также выразил и Совет Директоров компании, основываясь на анализе, сделанном специальной рабочей группой, состоящей из трех независимых директоров, не аффилированных ни с «Теленором», ни с «Алтимо». Данное заявление Совета Директоров в поддержку предложения базируется на текущих фактах и обстоятельствах, предлагаемой структуре и условиях сделки, раскрытых «Алтимо» и «Теленором», и оценке, проведенной Компанией и ее консультантами на данный момент.

Как сообщал УНИАН, сегодня группа компаний «Теленор» и «Алтимо» заявили о намерении объединить совместные активы – пакеты акций ОАО "ВымпелКом" (Россия) и ЗАО "Киевстар G.S.M." (Украина) с созданием одного из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках.

После завершения процедуры доли в уставном капитале компании "ВымпелКом Лтд." распределятся следующим образом: «Теленор» - 38,84% - доля в основном капитале и 35,42% - доля от общего количества голосов; «Алтимо» - 38,46% - доля в основном капитале и 43,89% - доля от общего количества голосов, остальные акции будут находиться в свободном обращении.

Стороны рассчитывают завершить процедуру в соответствии с предложением об обмене ценных бумаг к середине 2010 года.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи (22,3 млн. абонентов – по состоянию на 01.09.2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.

Группа компаний «ВымпелКом» - телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу компаний «ВымпелКом» входят компании, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, а также Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн человек. ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом VIP.