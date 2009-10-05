Условия слияния «ВымпелКома» и «Киевстара» выгодны миноритариям

Условия слияния российской компании «ВымпелКом» и «Киевстара» благоприятны для миноритарных акционеров.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в компании “Тройка Диалог» (Россия).

Отмечается, что объединенная компания (будет зарегистрирована на Бермудских островах под названием VimpelCom Ltd. со штаб-квартирой в Нидерландах) разместит на Нью-Йоркской фондовой бирже новые депозитарные расписки.

АДР «ВымпелКома», которые сейчас находятся в обращении, будут исключены из

котировочных списков, а их держатели получат возможность обменять их на бумаги новой компании в соотношении один к одному. «Telenor» и «Altimo» рассчитывают, что процедуры, связанные с созданием новой компании и конвертацией акций, будут завершены к середине 2010 года.

В комментарии также говорится, что коэффициент обмена для держателей АДР «ВымпелКома» - 1:1, владельцы же локальных бумаг смогут получить по 20 новых депозитарных расписок в обмен на одну акцию. Владелец «префов» - «Altimo» конвертирует одну привилегированную акцию в 20 привилегированных депозитарных расписок VimpelCom Ltd. Для акций Киевстара коэффициент обмена составит 1:28,225. В результате слияния структура собственности VimpelCom Ltd. будет выглядеть следующим образом: доля Telenor увеличится с нынешних 29,9% до 35,4%; - пакет Altimo сократится с 44% до 43.89%; - доля акций в свободном обращении уменьшится с нынешних 26,1% до 20,69%.

«Мы полагаем, что условия сделки в целом привлекательны для миноритариев», - отмечается в комментарии.

По мнению аналитиков компании «Тройка Диалог», несмотря на то, что совокупная доля миноритариев в компании «уменьшится приблизительно на 21%, при этом они получат долю в более крупной и финансово устойчивой компании», бизнес которой лучше диверсифицирован географически. Кроме того, соглашение между «Telenor» и «Altimo» позволяет завершить затянувшиеся судебные споры между двумя компаниями.

сегодня группа компаний «Теленор» и «Алтимо» заявили о намерении объединить совместные активы – пакеты акций ОАО "ВымпелКом" (Россия) и ЗАО "Киевстар G.S.M." (Украина) с созданием одного из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках.

После завершения процедуры доли в уставном капитале компании "ВымпелКом Лтд." распределятся следующим образом: «Теленор» - 38,84% - доля в основном капитале и 35,42% - доля от общего количества голосов; «Алтимо» - 38,46% - доля в основном капитале и 43,89% - доля от общего количества голосов, остальные акции будут находиться в свободном обращении.

Стороны рассчитывают завершить процедуру в соответствии с предложением об обмене ценных бумаг к середине 2010 года.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи (22,3 млн. абонентов – по состоянию на 01.09.2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.

Группа компаний «ВымпелКом» - телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу компаний «ВымпелКом» входят компании, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, а также Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн человек. ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом VIP.