Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Запорожье" в январе-сентябре 2009 г. сократило пассажироперевозки почти на 44,1% по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, на протяжении января-сентября 2009 года международным аэропортом "Запорожье" было отправлено 27,7 тыс. пассажиров, что на 20,6 тыс. человек на 44,1% меньше, чем в январе-сентябре 2008г., когда из запорожского аэропорта вылетело 48,3 тыс. пассажиров".

В четвертом квартале, согласно прогнозам руководства предприятия, ситуация с пассажиропотоком еще ухудшится.

"В последнем квартале традиционно прекращаются рейсы в Анталию, т.е. мы теряем 4-5 рейсов в неделю. Отчасти они замещаются полетами в Египет, но лишь отчасти - максимум 3 рейса в неделю", - сообщили в ГП "Международный аэропорт "Запорожье".

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Государственное предприятие "Международный аэропорт "Запорожье" увеличило пассажироперевозки на 7,9% по сравнению с 2007 годом, обеспечив пассажиропоток в 63,65 пассажиров.